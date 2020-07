Coronavirus, bimba di tre anni morta in Belgio. Contagi raddoppiati in una settimana. Dal 25 luglio ritorna obbligo mascherine (Di venerdì 24 luglio 2020) In Belgio i Contagi sono praticamente raddoppiati in una settimana e oggi arriva la notizia che una bimba di tre anni anni è morta per il Coronavirus. Ad annunciarlo il portavoce interfederale Covid-19, Boudewijn Catry, nel corso di una conferenza stampa. Si tratta della più giovane vittima del paese. A marzo, sempre a causa di Sars Cov 2 era morta una dodicenne. Catry ha aggiunto che il numero dei decessi è aumentato in Belgio: in media tre al giorno la scorsa settimana. “Nessuno è immune” dal virus, ha detto. “Questa notizia ci sta turbando profondamente come scienziati e come genitori. Colgo questo momento per inviare le mie più ... Leggi su ilfattoquotidiano

