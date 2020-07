Usa-Cina, sale la tensione: la propaganda potrebbe sfociare in un conflitto limitato (Di giovedì 23 luglio 2020) Continua la tensione tra Usa e Cina con la chiusura del consolato cinese ad Houston, il primo ad essere aperto sul suolo americano nel 1979. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che l’amministrazione Trump sta intervenendo in merito al furto di proprietà intellettuale, sulla base delle accuse annunciate contro due individui cinesi accusati di hacking. Inoltre il Dipartimento del Commercio ha da poco sanzionato 11 società cinesi per presunte violazioni dei diritti umani nella regione dello Xinjiang. Il senatore del Texas Marco Rubio si è spinto oltre affermando su Twitter che “il consolato cinese a Houston non è una struttura diplomatica. È il nodo centrale della vasta rete di spie e operazioni di influenza del Partito Comunista negli Stati Uniti”. #China’s consulate in ... Leggi su ilfattoquotidiano

