Tetris | Taron Egerton sarà il co-creatore dei videogame in un nuovo biopic

Una complicatissima storia di battaglie legali sui diritti ambientata durante la Guerra Fredda sarà al centro di Tetris, nuovo biopic con la star di Rocketman Taron Egerton. Ancora un biopic per Taron Egerton: stavolta l'attore inglese si calerà nei panni del co-creatore del Tetris Henk Rogers, personaggio con alle spalle una storia decisamente complicata. Taron Egerton racconterà la complicata storia del Tetris in un film incentrato sulla battaglia sul videogioco che si situa in un momento storico particolarmente tumultuoso.

