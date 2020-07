Nuda a pochi metri dalla polizia in tenuta antisommossa: la protesta a Portland di “Naked Athena” (Di giovedì 23 luglio 2020) Nuda, in segno di sfida, a pochi metri dagli agenti in tenuta antisommossa e con le maschere antigas. È la protesta di una manifestante, a Portland, dove da settimane le persone scendono in piazza dopo l’omicidio di George Floyd. Il gesto della ragazza, ribattezzata “Naked Athena”, è durato circa quindici minuti. La manifestante si è esibita in una serie di balletti e di posizioni yoga. Le foto della sua protesta hanno fatto il giro del mondo. L'articolo Nuda a pochi metri dalla polizia in tenuta antisommossa: la protesta a Portland di “Naked Athena” ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lincy10415 : Quante volte son rimasta nuda con l'anima in bella vista eppure solo pochi se ne son accorti! -

E’ morta a 26 anni Anna Vladimirovna, personaggio televisivo russo – nota per le sue ospitate come psicologa e sessuologa (ma affermava frattanto di essere sensitiva). La donna è stata trovata esanime ...

Roma, uomo nudo si lava alla fontanella: degrado a due passi dal Vaticano

Roma è una città meravigliosa, ma ciò che si vede in questo video non lo è affatto: il caldo torrido di una giornata tipica di fine luglio non è facile da sopportare, e non lo è stato certamente per l ...

