«Elliott vende ad Arnault? Non c’è nulla di vero» (Di giovedì 23 luglio 2020) Lunga intervista quella rilasciata da Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, a Tuttosport. Il dirigente sudafricano ha toccato diversi temi, dal rinnovo di Pioli a Zlatan Ibraimovic, passando per il mancato arrivo di Rnagnick e il futuro di Paolo Maldini. Ma non solo, l’a.d. ha risposto anche a una domanda sulle voci legate a un … L'articolo «Elliott vende ad Arnault? Non c’è nulla di vero» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

zazoomblog : «Elliott vende ad Arnault? Non c’è nulla di vero» - #«Elliott #vende #Arnault? #nulla - AVediamo : RT @CalcioFinanza: #Gazidis: «#Elliott vende ad #Arnault? Non c’è nulla di vero» - _DanyOrchidea : RT @la_rossonera: «Elliott vende ad Arnault? Non c’è nulla di vero» - la_rossonera : «Elliott vende ad Arnault? Non c’è nulla di vero» - tikitak890 : RT @CalcioFinanza: #Gazidis: «#Elliott vende ad #Arnault? Non c’è nulla di vero» -

Ultime Notizie dalla rete : Elliott vende «Elliott vende ad Arnault? Non c'è nulla di vero» Calcio e Finanza Elliott Abrams, le ali del Condor sopra il Venezuela

Nella giornata di lavoro dedicata al “parto humanizado”, il presidente Maduro ha denunciato le minacce di Elliott Abrams circa il finanziamento di una campagna mediatica senza precedenti contro la riv ...

Elliott punta alle big tech: nel mirino Twitter e SoftBank

Il braccio destro di Singer, Jesse Cohn, segue solitamente tutte le operazioni di alto profilo di Elliott Management nel settore tecnologico. Cohn attualmente siede nei Cda sia di Bay che di Twitter.

Nella giornata di lavoro dedicata al “parto humanizado”, il presidente Maduro ha denunciato le minacce di Elliott Abrams circa il finanziamento di una campagna mediatica senza precedenti contro la riv ...Il braccio destro di Singer, Jesse Cohn, segue solitamente tutte le operazioni di alto profilo di Elliott Management nel settore tecnologico. Cohn attualmente siede nei Cda sia di Bay che di Twitter.