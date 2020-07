Braccio incastrato in un compattatore: ferito un dipendente dell’Asia (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Infortunio sul lavoro nella serata di ieri al rione Libertà in via Capozzi. Un dipendente dell’Asia è rimasto ferito, mentre stava utilizzando il compattatore dell’Azienda. Per cause in corso d’accertamento l’uomo è rimasto incastrato con il Braccio sinistro nel meccanismo della macchina. Sono dovuto intervenire i Vigili del Fuoco per liberarlo e i Carabinieri del Nucleo Operativo di Benevento. Il dipendente è stato quindi trasportato dal personale del 118 in Ospedale dove gli è stata diagnosticata la frattura dell’omero. L'articolo Braccio incastrato in un compattatore: ferito un ... Leggi su anteprima24

