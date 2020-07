“Bergamo non si ferma, poi si ferma per contare i morti”. L’ennesima sparata fuori luogo di De Luca (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – Il governatore della Campania De Luca, lo sceriffo del coronavirus che in questi mesi ci ha deliziato – si fa per dire – con le sue reprimende sopra le righe contro runner e movida ne ha sparate tante grosse, ma questa poteva davvero evitarsela. «Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti». Così è intervenuto ieri durante una visita all’ospedale di Sapri, tornando a parlare delle differenze di strategia adottate rispetto alla Lombardia. «Solo in provincia di Bergamo hanno avuto duemila morti nelle residenze per ... Leggi su ilprimatonazionale

fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. Poi si sono fermati a contare le migliaia di… - HuffPostItalia : Affondo di De Luca: 'Milano non si ferma, Bergamo non si ferma. Poi si sono fermati a contare i morti' - Corriere : De Luca senza freni: «Milano non si ferma, Bergamo non si ferma... Si sono fermati a contare i morti» - Trikket34 : RT @ultimenotizie: '#DeLuca? Fa schifo, uno che continua a ridere imperterrito dei morti di Brescia, Bergamo e Milano, fa schifo'. Così Mat… - luc798 : RT @ultimenotizie: '#DeLuca? Fa schifo, uno che continua a ridere imperterrito dei morti di Brescia, Bergamo e Milano, fa schifo'. Così Mat… -

Ultime Notizie dalla rete : “Bergamo non Lo dico al Corriere - Fermare gli sbarchi non è razzismo Corriere della Sera