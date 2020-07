Zingaretti insiste sull'utilizzo del Mes. Conte: "Valuteremo insieme" (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Zingaretti insiste sull'utilizzo del Mes, mentre Conte rinvia a una valutazione complessiva e parla di "atteggiamento morboso" nei confronti di questo strumento. "Continuo a pensare - scrive il segretario del Pd su tweet - che per l'Italia l'utilizzo del Mes sia positivo e utile. Il governo dovrà presto assumere una decisione e la nostra posizione è chiara". Il premier, parlando con i giornalisti all'uscita dal Senato, dice: "Il Mes? Smettetela con questo atteggiamento morboso, rivolgete la vostra attenzione morbosa al Recovery fund, che è tutto da studiare. Abbiamo un discorso di fabbisogno di necessità, Valuteremo insieme la situazione, ma non mi chiedete ogni giorno del Mes". Leggi su agi

