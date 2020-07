Una Vita puntate spagnole: Felipe ha un segreto, ma commette un errore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono diversi i colpi di scena che stanno caratterizzando le puntate spagnole di Una Vita. Le anticipazioni vedono al centro della scena Felipe e Genoveva. L’avvocato di Acacias 38 si ritrova, sfortunatamente, a commettere un gravissimo errore che potrebbe mettere a rischio il suo grande segreto. Dopo essere stato avvelenato dalla sua domestica Laura, Felipe … L'articolo Una Vita puntate spagnole: Felipe ha un segreto, ma commette un errore proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

