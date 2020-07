Quando si sposa Elettra Lamborghini? A fine settembre, cambia la data (Di mercoledì 22 luglio 2020) Elettra Lamborghini non sposerà Afrojack il prossimo 6 settembre, come anticipato da Dagospia. Stando a quello che scrive il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 luglio, il grande evento è stato fissato alla fine di settembre. Le nozze sono previste quindi per il prossimo 26 settembre. Negli ultimi giorni è cambiata pure … L'articolo Quando si sposa Elettra Lamborghini? A fine settembre, cambia la data proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

