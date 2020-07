Tumore Cervice, Gemelli guida studio mondiale su immunoterapia (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato appena varato il trial ENGOT CX11 che esplorerà le performance del pembrolizumab (un immunoterapico) in aggiunta alla radiochemioterapia tradizionale su circa un migliaio di pazienti affette da carcinoma della Cervice uterina, arruolate presso 220 centri in tutto il mondo, sotto il coordinamento del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Lo studio, ideato dalla professoressa Domenica Lorusso, che ne è anche il principal investigator, darà i primi risultati tra 3 anni. I ricercatori del Gemelli rivolgono un appello a tutte le donne affette da questo Tumore perchè prendano parte a questa ricerca che potrebbe cambiare lo standard di cura per questa malattia, sempre lo stesso da almeno 15 anni a questa parte. ... Leggi su ildenaro

L'immunoterapia potrebbe risultare vincente in questo contesto perche' il tumore della cervice e' causato dal papillomavirus, un'infezione che attrae molte cellule immunitarie (linfociti) che ...

