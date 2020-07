Sassuolo-Milan, i diffidati rossoneri a rischio per l’Atalanta: allarme Theo Hernandez (Di martedì 21 luglio 2020) La trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020 metterà di fronte Sassuolo e Milan,due dei club che più hanno impressionato nel post-lockdown, mediante tante realizzazioni, spettacolo e continuità. I rossoneri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e vorranno replicare la grande prestazione mostrata contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, seppur dovranno far attenzione a limitare l’intensità agonistica negli episodi delicati, in quanto la trentaseiesima giornata presenterà l’Atalanta come opponente. Fra i diffidati rossoneri, a rischio squalifica, vi sono Theo Hernandez, Ante Rebic, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Ismael Bennacer e Simon Kjaer, perni della compagine guidata da Stefano ... Leggi su sportface

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - SassuoloUS : #SassuoloMilan: sono 23 i convocati neroverdi ???? ?? - adamecr007 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - Jnterista_5 : Atalanta Bologna 3-1 Sassuolo Milan 2-3 -