Ryan Gosling e Chris Evans: reciteranno nel Thriller The Gray Man (Di martedì 21 luglio 2020) Sta per arrivare un nuovo film su Netflix, su tratta di un Thriller,chiamato The Gray Man, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo , i cui protagonisti saranno Ryan Gosling e Chris Evans. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009, che ne scrisse altri 10, quindi ci sarà spazio eventualmente per i sequel se il pubblico apprezzerà il prodotto. Anthony e Joe Russo sono già molto conosciuti per aver diretto Avengers:Endgame, ora punteranno tutto sul nuovo Thriller d’azione firmato Netflix. Si tratta di The Gray Man, che vede protagonisti due killer professionisti che si danno la caccia l’un l’altro. Leggi anche: Avengers Endgame: “il miglior cinecomic di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

