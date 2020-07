Just Cavalli Porto Cervo, si apre il 24 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Lo stilista fiorentino di fama internazionale Roberto Cavalli, rinnova l'appuntamento per la stagione estiva 2020 e arricchisce il suo concetto di nightlife approdato in Costa Smeralda in una splendida location, dove le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso. Just Cavalli Porto Cervo è lieto di invitarvi Venerdì 24 luglio 2020 per il Grand Opening dalle ore 20:00 per la cena e a seguire il party d'inaugurazione. Il ristorante propone una selezione di ricette tradizionali della cucina italiana con declinazioni toscane a cui verrà abbinato dell'ottimo vino tra cui spicca l'etichetta ”Tenuta degli Dei", azienda di proprietà della famiglia ... Leggi su liberoquotidiano

Milano_Events : VISITA ALLA TORRE BRANCA & Aperitivo in Giardino con Dj Set - - Badar78540849 : RT @LisaSte61055373: Tra poco A Just Cavalli Milano vi aspetto numerosi Tesorini ?????????? - zazoomblog : Riapre anche il Just Cavalli a Porto Cervo: musica food e fashion - #Riapre #anche #Cavalli #Porto #Cervo: - gpcirronis : Un insieme di lusso e modernità per una location tra le più apprezzate della Costa Smeralda. Sarà inaugurata venerd… - _just_adam_ : RT @cyberglittter: roberto cavalli fw19 -

Ultime Notizie dalla rete : Just Cavalli Porto Cervo, riapre il Just Cavalli: fashion, food e design Gallura Oggi Just Cavalli Porto Cervo, si apre il 24 luglio

Just Cavalli Porto Cervo è lieto di invitarvi Venerdì 24 Luglio 2020 per il Grand Opening dalle ore 20:00 per la cena e a seguire il party d'inaugurazione. Il ristorante propone una selezione di ...

Just Cavalli Porto Cervo. Grand Opening, cena e party inaugurale il 24 luglio

Just Cavalli Porto Cervo è lieto di invitarvi Venerdì 24 Luglio 2020 per il Grand Opening dalle ore 20:00 per la cena e a seguire il party d'inaugurazione. Il ristorante propone una selezione di ricet ...

Just Cavalli Porto Cervo è lieto di invitarvi Venerdì 24 Luglio 2020 per il Grand Opening dalle ore 20:00 per la cena e a seguire il party d'inaugurazione. Il ristorante propone una selezione di ...Just Cavalli Porto Cervo è lieto di invitarvi Venerdì 24 Luglio 2020 per il Grand Opening dalle ore 20:00 per la cena e a seguire il party d'inaugurazione. Il ristorante propone una selezione di ricet ...