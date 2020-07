Turchia, vince il Basaksehir di Erdogan, Robinho, Okan e... (Di lunedì 20 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Cercato, voluto, rincorso da anni, alla fine il Basaksehir ce l’ha fatta: per la prima volta nella sua storia, è campione di Turchia. Dopo la beffa dello scorso anno, quando gli arancioni persero ...Finalmente Erdogan ha vinto. No, non è una novità in politica, visto che Recep Tayyip Erdogan, 66 anni, è presidente della Repubblica turca e dominus del Paese dal 2014 e dal 2003 già primo ministro.