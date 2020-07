Timore per un altro focolaio di Coronavirus alla Bartolini di Rovereto: lavoratori in isolamento (Di lunedì 20 luglio 2020) Nella giornata di oggi sono stati effettuati settanta tamponi e altri 119 sono previsti domani alla Bartolini di Rovereto, in Trentino, dove si teme il focolaio da Covid dopo che tre lavoratori, attualmente in isolamento, sono risultati positivi al tampone dopo aver sviluppato i sintomi del virus. Sono state attivate le procedure per circoscrivere il focolaio ed effettuati i tamponi ai contatti delle persone positive al Coronavirus. L’inchiesta epidemiologica condotta dall’Azienda sanitaria provinciale di Trento ha rilevato che le tre persone positive erano tutte appartenenti al turno di lavoro notturno e pertanto – sottolinea Apss – sono stati immediatamente disposti i tamponi per tutti i lavoratori che ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : Decine di immigrati col Covid in tutta Italia, per colpa dei porti aperti del governo: e a Cavarzere, a Venezia, c’… - timitou1 : RT @ArthurAsseraf: La situation est 'molto pericolosa. In città non possiamo restarci per timore d’un bombardamento, in campagna si corre r… - iside50 : RT @Libero_official: #Coronavirus, nel #bollettino di oggi calano i contagi e tornano a salire le vittime. E torna il timore per #Bergamo:… - Libero_official : #Coronavirus, nel #bollettino di oggi calano i contagi e tornano a salire le vittime. E torna il timore per… - jakclive : Vabbè! Bando alla merda.. mi fo un giro di roulette! Eh! Anzi.. farà crepare! Poi 4 falliti repressi! E tossici! Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Timore per Autocisterna si ribalta: timore per uno sversamento LA NAZIONE Coronavirus, settimana difficile: 18 positivi e contagi triplicati

Sono numeri ancora fortunatamente bassi per creare allarmismi e timori per una ripresa forte dei contagi, ma in Sicilia la settimana da lunedì 13 a domenica 19 luglio, per quanto riguarda l’epidemia d ...

Crisi post Covid, servizio Promozione lavoro: richieste aumentate del 30%

... per i ritardi legati alla liquidazione della cassa integrazione e interessate a valutare nuove opportunità di lavoro per il timore o la certezza che l'azienda chiuda per gli effetti dell'emergenza ...

Sono numeri ancora fortunatamente bassi per creare allarmismi e timori per una ripresa forte dei contagi, ma in Sicilia la settimana da lunedì 13 a domenica 19 luglio, per quanto riguarda l’epidemia d ...... per i ritardi legati alla liquidazione della cassa integrazione e interessate a valutare nuove opportunità di lavoro per il timore o la certezza che l'azienda chiuda per gli effetti dell'emergenza ...