Operai morti, Cangemi: istituzioni intervengano, necessari più controlli (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, oggi a Roma, lascia rabbia e sgomento. Desidero rivolgere il mio cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie degli Operai che hanno perso la vita, in particolare alla famiglia di Stefano. Ci conoscevamo sin da bambini e la sua morte mi addolora profondamente.” “Ancora una volta l’edilizia paga un prezzo altissimo in termini di vite umane. Le autorita’ preposte chiariranno quanto accaduto ma la morte di due lavoratori, lo strazio di due famiglie, impongono di ribadire forte e chiaro che non si deve mai abbassare la guardia. Servono piu’ controlli: le istituzioni, a cominciare dalla Regione Lazio, garantiscano il massimo sforzo. Non si puo’ morire di lavoro”. E’ quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del ... Leggi su romadailynews

Precipitano da oltre 20 metri, due operai morti in un cantiere a Roma

Paolo Pasquali aveva 29 anni, Stefano Fallone 67. Sono i due operai morti questa mattina a Roma dopo essere caduti da un'impalcatura nel cantiere di Vigna Murata, nel quale stavano lavorando. Un volo ...

Morti 2 operai precipitati da 20 metri: procura di Roma, omicidio colposo

ROMA – Due operai sono morti dopo essere precipitati in un cantiere edile in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata, a Roma. Si tratta di due italiani, di 29 e 53 anni. Ancora da chiarire la ...

