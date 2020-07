MotoGP, GP Jerez: le PAGELLE (Di lunedì 20 luglio 2020) Primo Gran Premio stagionale e conseguenti nostri 'giudizi', proposti dopo il torrido weekend di Jerez de la Frontera. Le valutazioni non si basano esclusivamente sull'ordine di arrivo, bensì, godono ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : 'Dedico la vittoria all'Italia e a chi soffre per il Covid' Bel messaggio di @Luca_Marini_97 dopo il trionfo a Jere… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, l'abbraccio con il fratello Luca Marini dopo la vittoria in Moto2 a Jerez: il video! #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi sul GP di Jerez in Spagna di MotoGP: 'Yamaha si è spenta in rettilineo' #SkyMotoGP #SkyMotori… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Puig: 'Niente di cui pentirsi: tutti hanno visto il livello di Marc a Jerez'.: 'Honda RC213V e lui stesso, sono chiarament… - BeltramoPaolo : RT @SkySportMotoGP: .@FabioQ20, a Jerez un weekend storico per lui e la Francia E per #MM93 una serie di numeri negativi #SpanishGP #SkyMot… -