Juventus, il 30esimo gol di Ronaldo è da record: è il più veloce di sempre a siglare 50 reti in A (Di lunedì 20 luglio 2020) Cristiano Ronaldo scrive una piccola pagina di storia della Serie A 2019/2020. Con la doppietta siglata nel secondo tempo di Juventus-Lazio, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020, il fuoriclasse portoghese ha raggiunto quota trenta gol in questo campionato ed è diventato l giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), tra chi ha debuttato nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Lo riporta Opta Paolo. Leggi su sportface

