A giugno inflazione eurozona 0,3% (Di lunedì 20 luglio 2020) A giugno 2020 il tasso di inflazione annuale nell’eurozona è stato dello 0,3%, in crescita rispetto allo 0,1% di maggio. Lo rende noto Eurostat. Un anno prima l’indice dei prezzi era salito dell’1,3%. abr/mrv/red L'articolo A giugno inflazione eurozona 0,3% proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

istat_it : A giugno 2020 inflazione -0,2% (confermata la stima preliminare). La flessione è dovuta ai prezzi dei Beni energeti… - CorriereCitta : A giugno inflazione eurozona 0,3% - PaoloLuraschi : •Lunedì 20 luglio -Giappone:import/export giugno -Cina:tasso privilegiato d'interesse PBoC -Germania:prezzi produz… - AleCapu82 : RT @TgrRaiFVG: Trieste si conferma tra le città in cui i generi alimentari sono più cari. A giugno si è piazzata al 3º posto in Italia nell… - patriciathomas : RT @TgrRaiFVG: Trieste si conferma tra le città in cui i generi alimentari sono più cari. A giugno si è piazzata al 3º posto in Italia nell… -

Ultime Notizie dalla rete : giugno inflazione A giugno inflazione eurozona 0,3% Il Denaro A giugno inflazione eurozona 0,3%

A giugno 2020 il tasso di inflazione annuale nell’Eurozona è stato dello 0,3%, in crescita rispetto allo 0,1% di maggio. Lo rende noto Eurostat. Un anno prima l’indice dei prezzi era salito dell’1,3%.

Bitcoin potrebbe essere la migliore copertura contro la prossima grande inflazione

A metà giugno, sono stati pubblicati report nel Regno Unito per avvertire che i tassi di inflazione erano caduti a un minimo quadriennale, e nonostante ciò diversi fund manager di alto profilo si sono ...

A giugno 2020 il tasso di inflazione annuale nell’Eurozona è stato dello 0,3%, in crescita rispetto allo 0,1% di maggio. Lo rende noto Eurostat. Un anno prima l’indice dei prezzi era salito dell’1,3%.A metà giugno, sono stati pubblicati report nel Regno Unito per avvertire che i tassi di inflazione erano caduti a un minimo quadriennale, e nonostante ciò diversi fund manager di alto profilo si sono ...