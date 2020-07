Salcedo rimarrà a Verona: accordo tra Inter e Hellas (Di domenica 19 luglio 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport è stato trovato l’accordo tra Inter ed Hellas Verona per la permanenza di Salcedo in gialloblù Secondo La Gazzetta dello Sport Eddy Salcedo rimarrà a Verona per un’altra stagione. L’Inter e il Verona avevano già trovato un’intesa di massima per prolungare il prestito sapendo che avrebbe fatto (e che farebbe) il bene di tutti. In un ambiente ormai memorizzato e con un allenatore di cui può fidarsi. E proprio nel Verona di Ivan Juric (e di questa società) è saggio rimanere. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Salcedo rimarrà Carattere Hellas! L’Atalanta non passa, 1-1 al Bentegodi Hellas1903.it