Napoli Udinese 0-1 LIVE: De Paul porta in vantaggio i bianconeri (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Udinese si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Udinese 0-1 MOVIOLA 22′ GOL DELL’Udinese – Nestorovski mette un pallone in mezzo sul quale si avventa De Paul che porta in vantaggio gli ospiti con un diagonale che non lascia scampo a Ospina 8′ Chance per Zielinski – Bella azione del Napoli. Fabian imbuca in area, appoggio per Mertens che fa il velo per l’accorrente Zielinski: il ... Leggi su calcionews24

WarmenBent : I soliti fabbri dell'Udinese hanno messo ko #Mertens #NapoliUdinese #Napoli - Bagarotzo : RT @mimmopesce1: Napoli inguardabile. Gattuso inguardabile Tutti inguardabili Napoli 0 - Udinese 1 #pipponi #NapoliUdinese @QSVS_Official - sportface2016 : #NapoliUdinese, il video del gol di #DePaul - John_peace1 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Napoli 0-1* Udinese *(De Paul 22‘) #SSFootball - mimmopesce1 : Napoli inguardabile. Gattuso inguardabile Tutti inguardabili Napoli 0 - Udinese 1 #pipponi #NapoliUdinese @QSVS_Official -