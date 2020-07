MOVIOLA Genoa-Lecce: contatto Perin-Lapadula, Doveri concede rigore al Var (Di domenica 19 luglio 2020) Calcio di rigore per il Lecce. In pieno recupero arriva un penalty per gli ospiti in seguito a un contatto tra Perin e Lapadula. Grandi proteste da parte dei pugliesi per il tentativo di Lapadula che nel tirare in porta salta l’estremo difensore avversario, colpevole di un’uscita troppo dura. Per Doveri non è rigore ma dopo un minuto viene richiamato al Var per visionare il contatto. E dopo l’on-field review concede il penalty per una decisione quantomeno dubbia. Mancosu, dal dischetto, spara alto sopra la traversa. Leggi su sportface

