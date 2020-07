Lione ok in amichevole. Garcia non è convinto: “Con la Juve sarà diverso” (Di domenica 19 luglio 2020) Buone notizie per il Lione. La formazione francese si dimostra in discreta condizione, come testimoniato dalla vittoria per 2-1 nel test amichevole contro il Celtic Glasgow, altra squadra che ha terminato anticipatamente la stagione. Buone prestazioni in vista delle sfide contro il Paris Saint-Germain in Coppa di Lega e contro la Juventus in Champions League. Tuttavia il tecnico Rudi Garcia non è apparso soddisfatto.MIGLIORAMENTOGarcia alza l'asticella: la prestazione del suo Lione non lo ha affatto convinto. L'allenatore francese spiega: "Francamente, il risultato finale non dovrebbe essere 2-1. Doveva essere una vittoria più larga, e mi sarei risparmiato il gol concesso. Nella seconda frazione abbiamo avuto opportunità per fare altri gol, ma alla ... Leggi su itasportpress

