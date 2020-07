Coronavirus, l’assessore del Lazio D’Amato: “Utilizzare mascherine, o si dovrà richiudere” (Di domenica 19 luglio 2020) mascherine, o si torna indietro alle restrizioni. L’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato rivolge un appello alla responsabilità dei cittadini che, complice il clima più rilassato, non usano correttamente i dispositivi di protezione. “Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui”. Poi fa riferimento alla situazione spagnola, dove sono tornati focolai e lockdown circoscritti: “Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna“. Nel Lazio oggi si sono registrati 17 casi, precisa l’assessore, di cui dieci di importazione: “Sei casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno ... Leggi su ilfattoquotidiano

