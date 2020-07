Vertice Merkel, Macron, Conte, Sanchez e Rutte. La proposta: “Meno sussidi e più prestiti. Fondi disponibili dal 2021 ma utilizzabili subito” (Di sabato 18 luglio 2020) Continua la trattativa sul Recovery fund. Un singolo Stato potrà bloccare i Fondi verso un Paese se ci saranno dubbi sull'effettiva attuazione delle riforme Leggi su ilsecoloxix

Marcozanni86 : 'A chi chiede se Conte abbia voluto bocciare la nuova proposta di Michel, le stesse fonti rispondono che ha fatto u… - Agenzia_Ansa : Duro intervento del premier Giuseppe Conte al #consiglioeuropeo a #Bruxelles. 'Veti da parte di alcuni paesi inacce… - Agenzia_Ansa : Si cerca un'intesa al #Consiglioeuropeo. #Rutte: 'Oltre all'unanimità ci sono altri modi'. Dura la #Polonia: 'I… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Si cerca un'intesa al #Consiglioeuropeo. #Rutte: 'Oltre all'unanimità ci sono altri modi'. Dura la #Polonia: 'I #frugali?… - xblunotte : RT @osvaldoluci: Mark Rutte piega l'Europa? Indiscrezione da Bruxelles dopo il vertice con Conte, Macron e Merkel: più sconti all'Olanda. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Merkel

Incontro ristretto a sette Un vertice ristretto a sette ha preceduto l’inizio della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. Obiettivo sbloccare un negoziato in stallo. Hanno partecipato la ...Il piano viene messo a punto in un vertice a 7 di primo mattino, dopo la notte insonne. Conte, Merkel, Macron, lo spagnolo Pedro Sanchez e stavolta anche con Rutte, si ritrovano in un summit con ...