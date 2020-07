Golf – Euram Bank Open: Joel Stalter ottiene il secondo successo in carriera, Gagli strappa la top-ten (Di sabato 18 luglio 2020) Il francese Joel Stalter ha vinto con 266 (65 65 68 68, -14) colpi l’Euram Bank Open, il secondo torneo con cui European Tour e Challenge Tour, che l’hanno organizzato insieme, hanno ripreso l’attività dopo quattro mesi di sospensione per l’emergenza coronavirus. Sul percorso del GC Adamstal (par 70), a Ramsau in Austria, ha offerto una bella prova Lorenzo Gagli, nono con 271 (70 64 67 70, -9), a cui nulla toglie un errore in extremis, e ha effettuato una buona rimonta conclusiva Federico Maccario, autore di un 66 (-4), da 48° a 18° con 274 (68 70 70 66, -6). Joel Stalter, 28 anni appena compiuti, nativo di Thionville, ha ottenuto il secondo successo in ... Leggi su sportfair

Quattro anni dopo l'ultima volta Joël Stalter torna al successo. Il francese in Austria vince a sorpresa l'Euram Bank Open, secondo torneo post lockdown organizzato in combinata tra Euro e Challenge ...

Si è concluso l’Euram Bank Open 2020, il secondo torneo post-lockdown organizzato congiuntamente da European Tour e Challenge Tour. La vittoria è andata al francese Joel Stalter, che sul percorso ...

