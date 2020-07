Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: "Stallo più complicato del previsto" (Di sabato 18 luglio 2020) Il negoziato sul ‘Next generation Ue’ è a una “fase di Stallo che si sta rivelando più complicato del previsto”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una pausa dei lavori del consiglio europeo. “Ci stiamo confrontando duramente con l’Olanda ma anche con altri Paesi frugali che non condividono la necessità di una risposta così sussistente per i sussidi ma mettono in discussione in parte i prestiti. Stiamo cercando di coinvolgere tutti nella prospettiva europea”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in una diretta Facebook durante la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery Fund. Leggi su huffingtonpost

