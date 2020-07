Conferenza stampa Fonseca: «Con Zaniolo tutto risolto. Difficile il quarto posto» (Di sabato 18 luglio 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro contro l’Inter. CASO Zaniolo – «Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace non mi piace. Sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo. Ho parlato con lui, ora è tutto a risolto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e abbiamo piena fiducia in Nicolò. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, va tutto bene e non c’è nessun problema». quarto ... Leggi su calcionews24

borghi_claudio : E ovviamente sapete che dopo non aver ottenuto nulla giuseppi farà la solita conferenza stampa con il risuldado sto… - DiMarzio : Le parole di #Zidane in conferenza stampa, tra il suo futuro e la sfida #Champions - OfficialASRoma : La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaInter - AlePede76 : @GenoaCFC @DavideNicolaOff Dovremmo andare noi Tifosi in conferenza stampa ne sentireste delle belle! Non 4 minchia… - Cisl_ER : RT @cislscuola: 'La scuola si fa a scuola'. Nella conferenza stampa dei sindacati denunciati ritardi e carenze @CislNazionale @tuttoscuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa lunedì a Matera del direttore dell'Apt, Antonio Nicoletti ivl24 Roma, Fonseca: "Nessun problema con Zaniolo, gioca Pellegrini. Su Kolarov centrale..."

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni. "Ha fatto una bellissima partita, ...

Roma-Inter, le parole di Fonseca su Smalling, Dzeko e Zaniolo

Roma-Inter, alla vigilia della partita di campionato Fonseca in conferenza stampa ha risposto alle domande su Smalling, Dzeko e Zaniolo. L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha risposto alle domande ...

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni. "Ha fatto una bellissima partita, ...Roma-Inter, alla vigilia della partita di campionato Fonseca in conferenza stampa ha risposto alle domande su Smalling, Dzeko e Zaniolo. L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha risposto alle domande ...