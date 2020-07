Ancora in mare il corpo del migrante avvistato nella SAR libica (Di sabato 18 luglio 2020) I nostri contatti ci segnalano un post pubblicato due giorni fa, 16 luglio, dalla pagina Facebook Il razzismo non ci piace e che mostra il corpo senza vita di un migrante avvistato nella SAR libica da un aereo Seabird della ONG Sea-Watch. Gli amministratori riportano che il cadavere non è Ancora stato recuperato nonostante siano trascorsi 15 giorni dal suo avvistamento. Morto in mare da 15 giorni: l’uomo che nessuno ha voluto salvare. Il corpo è stato avvistato dall’aereo #Seabird che ha allertato le autorità di #Italia #Libia e #Malta 4 volte nelle ultime settimane. Nessun intervento: il suo corpo è Ancora alla deriva. L’immagine è stata ... Leggi su bufale

MSF_ITALIA : Morto in mare da 15 giorni: l'uomo che nessun ha voluto salvare. Il corpo è stato avvistato dall'aereo #Seabird c… - makkox : ora io a Fondi ci passo e spasso da una vita, ma nessuno mi aveva mai detto della cacio e pepe di mare di Fausto. S… - fanpage : Ustica, scoperta nave di epoca romana in mare: “A bordo c’è ancora il suo carico” - Beppizilla : RT @andr900: Persone lasciate in mezzo al mare. Accordi con gli aguzzini libici rinnovati. Decreti sicurezza ancora in vigore. Si è smess… - Elio83271574 : RT @AlfiereROSSO: Acquista un pesce al mercato per poi liberarlo in mare, e il pesce torna indietro come per ringraziarlo. Forse non è anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora mare Ancora in mare il corpo del migrante avvistato nella SAR libica Bufale.net Che vista dalla Passeggiata a mare!

E' un progetto ambizioso per il quale vi chiediamo di darci una mano effettuando una donazione: se ognuno di voi darà anche un piccolo contributo economico, il risultato sarà eccezionale e ...

Imperia: al festival della cultura mediterranea, 'D'indaco era il mare', di Marzia Taruffi

“D’indaco era il mare “ di Marzia Taruffi (De Ferrari editore ... di capire come si è cambiati dopo aver tanto vissuto e quante scelte ancora sono rimaste. Così un titolo dal sapore un po’ salmastro ...

E' un progetto ambizioso per il quale vi chiediamo di darci una mano effettuando una donazione: se ognuno di voi darà anche un piccolo contributo economico, il risultato sarà eccezionale e ...“D’indaco era il mare “ di Marzia Taruffi (De Ferrari editore ... di capire come si è cambiati dopo aver tanto vissuto e quante scelte ancora sono rimaste. Così un titolo dal sapore un po’ salmastro ...