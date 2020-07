Tennis, Sinner piega Khachanov in due set (Di venerdì 17 luglio 2020) Al termine di un tiebreak giocato molto bene e vinto 7-3, Jannik Sinner, 19 anni il prossimo 16 agosto, batte il russo Karen Khachanov nei quarti di finale del Bett 1 Aces, torneo di esibizione in ... Leggi su gazzetta

Sinner piega il russo Khachanov in due set... nell'hangar

Al termine di un tiebreak giocato molto bene e vinto 7-3, Jannik Sinner, 19 anni il prossimo 16 agosto, batte il russo Karen Khachanov nei quarti di finale del Bett 1 Aces, torneo di esibizione in cor ...

