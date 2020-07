Serie A, oggi comincia la 34esima giornata: ecco il programma completo (Di sabato 18 luglio 2020) oggi comincia il 34esimo turno di Serie A. Al risalto le sfide delle romane: la Roma contro l’Inter, la Lazio invece contro la Juventus. Questo il programma completo: SABATO 18 LUGLIO Ore 17:15 – Hellas Verona-Atalanta Ore 19:30 – Cagliari-Sassuolo Ore 21:45 – Milan-Bologna DOMENICA 19 LUGLIO Ore 17:15 – Parma-Sampdoria Ore 19:30 – Genoa-Lecce Ore 19:30 – Fiorentina-Torino Ore 19:30 – Napoli-Udinese Ore 19:30 – Brescia-Spal Ore 21:45 – Roma-Inter LUNEDI’ 20 LUGLIO Ore 21:45 – Juventus-Lazio Foto: logo Serie A L'articolo Serie A, oggi comincia la 34esima giornata: ecco il programma ... Leggi su alfredopedulla

