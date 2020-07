Nonna moderna (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono incinta della mia prima figlia, che per mia madre sarà la prima nipote. Qualche settimana fa lei ha deciso di tingersi i capelli di blu per essere una settantenne più “moderna”: è una coincidenza o il panico di diventare Nonna? Leggi Leggi su internazionale

pinkveIvt : @hurjaboy qualcuno l’ha detto. iconici per carità ma mia nonna è più moderna mi sento male - ilsirenero : @tinapica88 Che nonna moderna ???? - colibriwebL : @azzurroneve Infatti io perdo ma non inciampo, cado in piedi e mi 'faccio una ragione' (come diceva mia nonna conta… - MauroV1968 : @RobertaPaliotti @AlfonsoFuggetta @MarcoCantamessa Ma nonna non era moderna! Oggi vale: 'Non fare oggi ciò che puoi rimandare a domani.' ?? - Lostinata000 : Oggi è meglio. Alla tua età avevo quasi 4 figli. A 21 anni se non ti sposavi andavi già per essere zitella. Con i m… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonna moderna Nonna moderna - Claudio Rossi Marcelli Internazionale Nonna moderna

Sono incinta della mia prima figlia, che per mia madre sarà la prima nipote. Qualche settimana fa lei ha deciso di tingersi i capelli di blu per essere una settantenne più “moderna”: è solo una coinci ...

Dalle pistole nella borsetta

E’ la protagonista del docufilm “Una piccola storia” realizzato dall’associazione 27 dicembre con la presidente Mirella Franco in collaborazione con l’Anpi e associazione Pina Vallesi e proiettato ier ...

Sono incinta della mia prima figlia, che per mia madre sarà la prima nipote. Qualche settimana fa lei ha deciso di tingersi i capelli di blu per essere una settantenne più “moderna”: è solo una coinci ...E’ la protagonista del docufilm “Una piccola storia” realizzato dall’associazione 27 dicembre con la presidente Mirella Franco in collaborazione con l’Anpi e associazione Pina Vallesi e proiettato ier ...