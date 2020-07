Inca: 'Contagio da Covid-19? E' infortunio e va denunciato, al via campagna social" (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Vogliamo tutelare le persone e di garantire loro i diritti. E l'idea dello spot è nata perché abbiamo rilevato nell'attività che abbiamo svolto in questo periodo che tante persone dimostravano insicurezza su cosa fare, a chi rivolgersi, e perché fare la denuncia di infortunio nel caso di Contagio da Covid-19". Così Silvino Candeloro, componente del collegio di presidenza Inca Cgil, con Adnkronos/Labitalia, spiega i motivi che hanno spinto il Patronato del sindacato a lanciare un video spot con una campagna di sensibilizzazione sui social, rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori per informarli sulle tutele previste dalla normativa vigente in caso di Contagio da Cpvid-19 e permettere loro di ... Leggi su iltempo

