Gears Tactics sta per arrivare anche su console (Di venerdì 17 luglio 2020) Rod Fergusson ha dichiarato che Gears Tactics, lo strategico ambientato nel mondo di Gears of War, sta per arrivare anche su console Gears Tactics è uno strategico nato da una collaborazione fra Splash Damage e The Coalition e ambientato nel mondo di Gears of War. Il titolo è ambientato precedentemente agli avvenimenti del primo capitolo della saga e permette ai giocatori di vestire i panni di Gabriel Diaz, il padre della protagonista di Gears 5. Il gioco ha ricevuto un’ottima accoglienza sia da parte della stampa che dei videogiocatori, ma al momento solo i giocatori PC hanno avuto la possibilità di provarlo. Adesso però sembra che le cose stiano per cambiare, dato che recentemente ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Gears Tactics sta per arrivare anche su console #GearsTactics #Microsoft #PC #SplashDamage #TheCoalition #XboxOne… - GamingTalker : Outcasters è il nuovo gioco di Splash Damage, team di Gears Tactics, arriva in esclusiva temporanea su Google Stadi… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: #Tencent, è pronta ad acquisire la società di Gears Tactics e Warframe! @tencent - PlayStationBit : #Tencent, è pronta ad acquisire la società di Gears Tactics e Warframe! @tencent -

Ultime Notizie dalla rete : Gears Tactics Gears Tactics sta per arrivare anche su console tuttoteK Gears Tactics sta per arrivare anche su console

Gears Tactics è uno strategico nato da una collaborazione fra Splash Damage e The Coalition e ambientato nel mondo di Gears of War. Il titolo è ambientato precedentemente agli avvenimenti del primo ...

Gears 5 su Xbox Series X: 4K e 60fps tra le caratteristiche del gioco su next-gen

Nel corso di una diretta Twitch, The Coalition ha mostrato al proprio pubblico quali saranno le migliorie tecniche di Gears 5 su Xbox Series X, dal momento che il gioco farà parte dei titoli che ricev ...

Gears Tactics è uno strategico nato da una collaborazione fra Splash Damage e The Coalition e ambientato nel mondo di Gears of War. Il titolo è ambientato precedentemente agli avvenimenti del primo ...Nel corso di una diretta Twitch, The Coalition ha mostrato al proprio pubblico quali saranno le migliorie tecniche di Gears 5 su Xbox Series X, dal momento che il gioco farà parte dei titoli che ricev ...