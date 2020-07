Consiglio Ue, Conte. “Non è una partita contabile. Ci vuole un approccio costruttivo, è in gioco l’Europa” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Difficile dare una percentuale, dipenderà dall’approccio. Se è un approccio costruttivo che non perde la dimensione politica della decisione che assumeremo, ce la faremo sicuramente. Se invece qualcuno dovesse perdere questa dimensione politica, dovesse metterla giù come una partita contabile immiserendola completamente allora sì avremo bisogno ancora di lavorare”. Lo ha detto ieri sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio sul piano Next Generation Eu e sul Recovery Fund. L'articolo Consiglio Ue, Conte. “Non è una partita contabile. Ci vuole ... Leggi su ilfattoquotidiano

