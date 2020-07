Statua di Benigni imbrattata. Sgarbi: “Chi l’ha fatto è un coglione, andava abbattuta” (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug – La Statua di Roberto Benigni eretta nel 1999 a Manciano, frazione di Castiglion Fiorentino (Arezzo), è stata imbrattata con della vernice rossa. La scultura in bronzo fu realizzata dallo scultore Andrea Roggi e collocata nel parchetto del paese natale di Benigni. Spesso è stata al centro di polemiche, perché secondo molti residenti l’attore da tempo snobba il paese dove è nato. In ogni caso, al momento non c’è stata nessuna rivendicazione del gesto compiuto nella notte e che non sembrerebbe proprio collegabile al moto iconoclasta Black lives matter. Nel frattempo, su Twitter, Vittorio Sgarbi ha commentato così la notizia della Statua vandalizzata: “Chi l’ha imbrattata con la ... Leggi su ilprimatonazionale

