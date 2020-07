Sarri: “A volte resto perplesso”. Un dato mette a rischio lo scudetto: non accadeva da 16 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) scudetto JUVENTUS- Maurizio Sarri, al termine della sfida contro il Sassuolo, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista dopo il pareggio per 3-3. Una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre gare, score decisamente preoccupante: “A tratti diamo la sensazione di avere grande potenziale, a tratti invece ti lascia perplesso come gli avversari arrivino con facilità nella nostra area. Dobbiamo diventare più equilibrati senza perdere le nostre qualità”. scudetto Juventus, 16 tiri subiti nel 1° tempo: non accadeva da 16 anni Come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus non subiva 16 tiri in porta nel corso del primo tempo da ben 16 anni. Leggi anche:Juventus, nuovo ko per ... Leggi su juvedipendenza

