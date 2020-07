Sanremo 2021, l’annuncio di Coletta: “Ci saranno Amadeus e Fiorello” (Di giovedì 16 luglio 2020) Sanremo 2021, l’annuncio di Coletta: “Ci saranno Amadeus e Fiorello”. Il direttore di Rai1 ha confermato la conduzione del prossimo Festival durante la presentazione dei palinsesti Nella speranza che tutto posso tornare alla normalità da qui a qualche mese (evitando possibilmente una seconda ondata di coronavirus) anche le televisione si prepara alla nuova stagione. Come … L'articolo Sanremo 2021, l’annuncio di Coletta: “Ci saranno Amadeus e Fiorello” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

