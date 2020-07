Reggie Fils-Aimé si unisce a Rogue Games come consulente strategico (Di giovedì 16 luglio 2020) L'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, è stato nominato consulente strategico del consiglio di amministrazione della casa editrice con sede a Los Angeles Rogue Games.Nel suo ruolo, Fils-Aimé lavorerà a stretto contatto con il consiglio di amministrazione di Rogue Games, tra cui Matt Casamassina, Dmitry Grishin, Andre Bliznyuk e Chris Carvalho, mentre il publisher espanderà le sue offerte su console e PC.Fils-Aimé si è ritirato da Nintendo nel febbraio dello scorso anno, e da allora ha assunto diversi ruoli nei consigli di amministrazione del New York Videogame Critics Circle e Gamestop.Leggi altro... Leggi su eurogamer

L'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, è stato nominato consulente strategico del consiglio di amministrazione della casa editrice con sede a Los Angeles Rogue Games. Nel suo ruolo, ...

Reggie Fils-Aime, Geoff Keighley e molte altre personalità dell'industria ricordano l'ex Presidente di Nintendo Satoru Iwata a 5 anni dalla sue prematura scomparsa.