Pesci (Di giovedì 16 luglio 2020) “È meglio sbagliare per troppa audacia che per troppa prudenza”, diceva lo scrittore e futurologo Alvin Toffler. Non sono convinto che questa affermazione sia sempre vera, ma nelle prossime settimane ti consiglio di tenerla a mente. Di... Leggi Leggi su internazionale

valigiablu : Pandemia e inquinamento, “Siamo a un bivio: oceani con più plastica che pesci o un modello sostenibile di vita e la… - ChangeItalia : Nei giorni scorsi sono stati ritrovati molti pesci morti lungo il Tevere: il fiume è in pessimo stato per lo sversa… - UffiziGalleries : Fiori ??, pesci ??, agrumi ?? e fiabe ?? alla Vasca dell'Isola!! Fino al 7 agosto, da martedì a venerdì dalle ore 10.00… - GComastri : RT @valigiablu: Pandemia e inquinamento, “Siamo a un bivio: oceani con più plastica che pesci o un modello sostenibile di vita e lavoro per… - ErFarina2 : @matteosalvinimi Ma quando mai ti sei interessato a quel caso... A me sembra che non sai che pesci prendere -

Ultime Notizie dalla rete : Pesci Novara, moria di pesci nel Terdoppio: indaga l'Arpa NovaraToday Raro squalo Mako ucciso al largo di Livorno, la ong Oipa valuta le vie legali

L’Oipa Italia sta valutando di procedere in sede giudiziaria al fine di accertare i fatti e l’eventuale sussistenza di una responsabilità penale per l’uccisione dello squalo mako (Isurus oxyrinchus) c ...

Gli squali vittime delle reti dei pescatori. Oltre la metà delle specie rischia l’estinzione

L’88% di chi lavora in mare li preleva accidentalmente. Il progetto internazionale Elife doterà le marinerie italiane di attrezzature meno dannose Il cattivo dei mari per eccellenza, sua maestà lo squ ...

L’Oipa Italia sta valutando di procedere in sede giudiziaria al fine di accertare i fatti e l’eventuale sussistenza di una responsabilità penale per l’uccisione dello squalo mako (Isurus oxyrinchus) c ...L’88% di chi lavora in mare li preleva accidentalmente. Il progetto internazionale Elife doterà le marinerie italiane di attrezzature meno dannose Il cattivo dei mari per eccellenza, sua maestà lo squ ...