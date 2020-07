Nubifragio a Palermo, i vigili del fuoco: “Nessuna vittima è stata ancora accertata”. Proseguono le ricerche (Di giovedì 16 luglio 2020) Non è confermata la notizia trapelata ieri secondo cui a Palermo, a causa del violento Nubifragio che ieri si è abbattuto sulla città, siano decedute due persone. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro nel sottopasso in via Da Vinci che si è allagato a causa delle forti piogge. “Nessuna vittima è stata accertata dai sommozzatori” hanno dichiarato le autorità. Alcune auto sommerse sono già state individuate, mentre vanno avanti le ricerche per escludere la presenza di vittime. “Le idrovore sono al lavoro per abbassare il livello d’acqua”, hanno aggiunto i pompieri. Le attività di soccorso nella circonvallazione di Palermo, all’altezza ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - SkyTG24 : Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrapp… - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - Italpress : Nubifragio a Palermo, proseguono ricerche eventuali dispersi - webefapa : RT @LegaSalvini: ?? LA #LEGA COMMEMORA IN AULA LE VITTIME DEL NUBIFRAGIO DI PALERMO -