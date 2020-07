Naturalmente di successo (Di giovedì 16 luglio 2020) Come accade di frequente per le storie di successo, si parte dalla spinta di un desiderio: «Da un sogno. Il nostro era quello di arrivare sulle tavole di tutti gli italiani». Per realizzarlo, conta essere differenti: «Abbiamo affrontato in modo diverso, originale, un mondo che non conoscevamo». Così, inventando le sue regole, Alberto Bertone, cresciuto in una famiglia specializzata nel settore dell'edilizia, ha costruito una leadership assoluta nelle acque minerali, superando colossi e battendo multinazionali. Scalando un mercato affollato da oltre 300 marchi, triplicando il fatturato negli ultimi 10 anni. «Ci siamo riusciti mettendo al centro il prodotto, la sua capacità di distinguersi grazie alla bontà, alla qualità. Il prodotto è la carta d'identità di un'azienda, se è valido la rende ... Leggi su panorama

