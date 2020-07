Una notte tutt’altro che perfetta per Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche e sfrattato dal laghetto (video) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il video di Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche ha già fatto il giro del web, compresa la sua reazione stizzita per non aver ricevuto l'aiuto degli amici che hanno assistito alla scena divertiti. Il celebre paroliere di Mina non avrebbe mai pensato di doversi trovare a fronteggiare un'aggressione così violenta da parte delle sue amiche dal becco rosa, eppure ha dovuto darsela a gambe prima che la cosa si facesse davvero pericolosa. L'indole delle oche è tutt'altro che docile e Cristiano Malgioglio l'ha appena provato sulla propria pelle: "Io alle prese con delle oche, mai viste così aggressive. Porto da mangiare, ma loro non mi lasciano entrare nel loro habitat. In ... Leggi su optimagazine

Vivo_Azzurro : #Nazionale???? 1?4? anni fa gli #Azzurri alzavano nel cielo di Berlino la quarta iride della nostra storia????????, batt… - fattoquotidiano : IL CDM NELLA NOTTE Convulsioni. Il rischio di una crisi, la moral suasion del Colle, la lettera della ministra dem… - riccardo_fra : È durato tutta la notte il CdM dedicato al #decretosemplificazioni che rappresenta una pietra miliare nel lavoro di… - xnofuckingwayx : RT @BoscaNba: Quello in foto è un gatto africano dalle zampe nere. A differenza di quanto si possa immaginare, è il micio più letale al mon… - Claudio_Rassu89 : @NinaRicci_us Il mio gatto una notte con una terribile nevralgia mi ha fatto appoggiare la guancia sulla sua pancia… -

Ultime Notizie dalla rete : Una notte Dea, 6 bellissima. Seconda per una notte ilGiornale.it Prayer for a Lost Mitten

La notte sta calando e Montreal è sotto la neve. La gente fa la fila all'ufficio oggetti smarriti della società di trasporti della città. Tutti hanno perso qualcosa che, riflettendoci, diventa il simb ...

Prada, la semplicità come antidoto (anche) alla crisi

Semplicità come antidoto all’inutile complicazione. Eccola la nuova (?) ricetta di Miuccia Prada. Elementare quanto sofisticata se poi la stilista la consegna alla visual-conversazione di cinque artis ...

La notte sta calando e Montreal è sotto la neve. La gente fa la fila all'ufficio oggetti smarriti della società di trasporti della città. Tutti hanno perso qualcosa che, riflettendoci, diventa il simb ...Semplicità come antidoto all’inutile complicazione. Eccola la nuova (?) ricetta di Miuccia Prada. Elementare quanto sofisticata se poi la stilista la consegna alla visual-conversazione di cinque artis ...