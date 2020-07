Sono stati nominati i nuovi membri dell’Agcom e del Garante della Privacy (Di mercoledì 15 luglio 2020) (foto: Andreas Solaro/AFP/Getty Images)I membri dell’Autorità Garante delle telecomunicazioni, Agcom, e del Garante della Privacy Sono stati eletti dal Parlamento in una seduta che si è tenuta il 14 luglio. Ciascuna camera ha indicato i propri commissari di competenza, due per ogni authority, per un totale di quattro componenti. Per l’Agcom Sono stati nominati, in quota alla Camera, Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli, per il Senato, Laura Aria e Elisa Giomi. Sul fronte del Garante della Privacy, su Agostino Ghiglia e Pasquale Stanzione hanno raccolto le preferenze dei senatori, mentre Guido Scorza e Ginevra Cerrina ... Leggi su wired

matteosalvinimi : #Salvini: Non potete pensare di minacciare gli italiani di stare chiusi o sotto ricatto per altri mesi in base al n… - AntoVitiello : #Milan in trattativa, ore calde per il riscatto di #Kjaer, sono stati fatti passi avanti e c'è la volontà della dir… - RadioItalia : 'Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile...' 'Pensa' di Fabriz… - Mimosa13Me : RT @FrancoBechis: Atlantia fa boom in borsa. Chi muove i soldi ha capito che a vincere la partita ancora una volta sono stati i Benetton - zannazyu : RT @FrancoBechis: Atlantia fa boom in borsa. Chi muove i soldi ha capito che a vincere la partita ancora una volta sono stati i Benetton -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati "Sono stati edificati abusivamente", il Comune ordina la demolizione di altri due immobili Qui Licata De Luca: “Abbiamo liquidità in cassa, non indebito la città per altri 30 anni”

Sindaco De Luca sul no a Conte per il prestito del Decreto Rilancio: “Abbiamo liquidità in cassa, non indebito la città per altri 30 anni. Piuttosto Conte e Musumeci ci diano i 20 milioni che sono già ...

Pitbull vagano sull'Asse mediano: interviene la Municipale

Due pitbull sono stati ritrovati stamattina dalla Polizia locale sull'Asse mediano di scorrimento. La femmina di circa 6 anni e il maschio di circa 4 (forse madre e figlio) vagavano sulla strada mentr ...

Sindaco De Luca sul no a Conte per il prestito del Decreto Rilancio: “Abbiamo liquidità in cassa, non indebito la città per altri 30 anni. Piuttosto Conte e Musumeci ci diano i 20 milioni che sono già ...Due pitbull sono stati ritrovati stamattina dalla Polizia locale sull'Asse mediano di scorrimento. La femmina di circa 6 anni e il maschio di circa 4 (forse madre e figlio) vagavano sulla strada mentr ...