Sassuolo, De Zerbi: «Tre gol stupidi. Rivincita? Chi giudica…» (Di giovedì 16 luglio 2020) Roberto De Zerbi ha commentato la prestazione del Sassuolo contro la Juventus: le parole dell’allenatore dei neroverdi Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita contro la Juventus. LA GARA – «Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita strepitosa. Nei primi minuti non abbiamo vissuto in maniera spensierata, eravamo troppo contratti con troppo rispetto per la Juve e facendo così togli spazio a quello che devi far te. Mi danno fastidio i tre gol, due su calcio piazzato. Abbiamo cambiato dalla marcatura a uomo alla difesa a zona e quella del gol di Higuain è una palla che conoscevamo bene. Le altre cose belle le avete viste. Oggi avremmo meritato la vittoria, con la Lazio avremmo dovuto ... Leggi su calcionews24

InvictosSomos : ? Minuto 12. Sassuolo 0-2 Juventus. ? Minuto 29. Sassuolo 1-2 Juventus. ? Minuto 51. Sassuolo 2-2 Juventus. ? Minut… - forumJuventus : Sarri pre #SassuoloJuve: 'Non dobbiamo fare calcoli, c'è ancora da combattere per lo scudetto. De Zerbi può mettere… - sportface2016 : #SassuoloJuventus, le parole di Roberto #DeZerbi #SerieA - CanaleSassuolo : De Zerbi dopo Sassuolo-Juventus 3-3: “Complimenti ai ragazzi, ma infastidito dai 3 gol presi” - ValerioDiStef91 : RT @Stetobald: De Zerbi potrà non piacere ad alcuni ma solo per il fatto che da allenatore del Sassuolo non è soddisfatto di un pareggio co… -