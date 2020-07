Badly Drawn Boy: facile cadere quando indossi ‘scarpe in buccia di banana’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) “È tempo di rompere questo calco in gesso e lasciarsi dietro il passato”, canta in Banana Skin Shoes il songwriter inglese Badly Drawn Boy, nome d’arte di Damon Gough, a dieci anni dalla pubblicazione del suo ultimo disco. E non è un caso che abbia scelto un titolo così eloquente, la cui traduzione è “Scarpe in buccia di banana” per mettere in chiaro sin da subito quelle che sembrano essere audaci dichiarazioni di intenti. Divenuto celebre nel 2002, quando compone la colonna sonora per il film About a Boy, tratto dal romanzo di Nick Hornby, con Hugh Grant nella parte di Will, un uomo che vive di rendita grazie ai diritti d’autore di una famosa canzoncina natalizia scritta da suo padre molti anni prima, Badly Drawn Boy con ... Leggi su ilfattoquotidiano

BeddaRadio : #NowPlaying su #beddaradio : A MINOR INCIDENT - BADLY DRAWN BOY Ascoltala su -

Ultime Notizie dalla rete : Badly Drawn Badly Drawn Boy: facile cadere quando indossi ‘scarpe in buccia di banana’ Il Fatto Quotidiano