A Gian Luca Rana il premio Welfare a “Save the Brand” 2020

MILANO (ITALPRESS) – Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, ha vinto il premio "Welfare" nell'ambito della settima edizione di Save the Brand, l'evento promosso da LC Publishing Group per celebrare le eccellenze del Made in Italy.La cerimonia di premiazione in web edition, organizzata da FoodCommunity.it, ha visto la partecipazione di molte aziende e imprenditori italiani del food & beverage. L'obiettivo era valorizzare quelle realtà del settore che, negli anni, si sono distinte per il valore che hanno costruito intorno al loro marchio, diventando così ambasciatrici del gusto, della qualità e dell'inventiva italiana. Per individuarle, la redazione di Foodcommunity.it e il Centro Ricerche di LC

