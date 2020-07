Torino: uccide genitori con coltello da cucina, fermato (Di martedì 14 luglio 2020) Torino - È stato fermato ieri sera a Collegno, nel Torinese, l’uomo che ha ucciso la madre e il padre con un coltello da cucina e poi si è dileguato. L’uomo è stato individuato dai carabinieri in stato confusionale e con le mani sporche di sangue. Portato in caserma a Rivoli, è stato interrogato a lungo nella notte. Il 30enne, di origini italiane, vagava per le strade di Collegno dopo aver abbandonato l’auto tramite la quale si era dato inizialmente alla fuga. Torino: uccide la madre e si lancia dal nono piano Omicidio-suicidio a Racconigi, in provincia di Torino: una donna ha ucciso la madre poi si è lanciata dal nono piano della propria abitazione Secondo la prima ... Leggi su blogo

