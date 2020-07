Stefano De Martino, nessun flirt con Mariana Rodriguez: la smentita, e le battute, a 'Made in Sud' (Di martedì 14 luglio 2020) Stefano De Martino fotografato con Mariana Rodriguez 7 luglio 2020 Un flirt con Stefano De Martino? Alessia Marcuzzi zittisce i rumors: la secca smentita 5 luglio 2020 Dalla rete e dai social che si ... Leggi su today

tempoweb : #DayaneMello avverte #Belen. Soffiata su #Antinolfi, cosa non sa del nuovo amore - tempoweb : #DeMartino, #Belen e... cosa gli scappa a #MadeinSud - IsaeChia : #BelenRodriguez dimentica #StefanoDeMartino tra le braccia di #GianmariaAntinolfi, ma #DayaneMello mette in guardia… - Notiziedi_it : “Hai la fissa per le Rodriguez”. Stefano De Martino punzecchiato in diretta - CaffeFou : #madeinsud Stefano De Martino di nuovo nel mirino della satira?? Peppe Iodice lo prende in giro: 'Ma a te ti fa ingr… -